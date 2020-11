Política Empresa que fazia pesquisas fraudulentas em Goiás não recebia formalmente por elas IPOP registrava os levantamentos no TSE como se tivessem sido bancados com recurso próprio

Em coletiva realizada na manhã desta quinta-feira (5), o promotor Douglas Chegury informou que a empresa IPOP - Cidades e Negócios não registrava no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nenhuma receita sobre as pesquisas eleitorais realizadas por ela. Segundo o promotor, era como se a empresa tivesse realizado as 349 pesquisas em Goiás com recursos próprios. Cheg...