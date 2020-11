Política Em Goiás, 13 candidatos morreram antes da eleição 2020 Entre eles, 3 disputavam o cargo de prefeito, 2 estavam em chapas como vice e os outros 8 eram postulantes a vereador. Coronavírus é causa mais recorrente

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 13 candidatos morreram antes da eleição de domingo (15). Entre eles, 3 disputavam o cargo de prefeito, 2 estavam em chapas como vice e os outros 8 eram postulantes a vereador. Todos os prefeitáveis foram vítimas do novo coronavírus. Um dos falecidos é o médico Murilo Borges (PP), que morreu 17 dias antes ...