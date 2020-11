Os leitores do Popular podem acompanhar a partir das 17 horas, no dia 15 de novembro, a apuração dos votos das Eleições 2020, minuto a minuto. O portal disponibiliza uma plataforma online para o usuário, atualizada automaticamente com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Veja: https://www.opopular.com.br/eleicoes/2020/apuracao

Pela ferramenta os eleitores podem observar a contagem de votos e a porcentagem de urnas apuradas nos municípios goianos e em outros estado brasileiros.

O Tribunal Superior Eleitoral informou que a totalização dos votos feita pelos Tribunais Regionais Eleitorais inicia logo após o encerramento da votação, às 17h.

Atalho no celular

Uma opção de atalho também aparece para quem acessa a ferramenta por meio do smartphone.

“Adicionar o app Eleições à tela inicial”.

Após clicar no anúncio, o ícone de Eleições fica disponível no visor do aparelho. O atalho não demanda espaço de memória do aparelho do leitor.