Política Eleições 2020: Anápolis vai para 2° turno Roberto Naves (PP) teve 46,64% dos votos, enquanto Antônio Gomide (PT) teve 28,87%

Anápolis já conhece os dois candidatos que irão disputar a prefeitura da cidade no dia 29 de novembro: o atual prefeito, Roberto Naves (PP), e o deputado estadual Antônio Gomide (PT). Eles recebem, respectivamente, 46,64% e 28,87% dos votos. Ao votar no início da tarde deste domingo (15), Gomide, que era o favorito no início da campanha e depois perdeu a posição para N...