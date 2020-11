Política ‘Ele está vencendo essa batalha’, diz Daniel Vilela em vídeo sobre o estado de saúde de Maguito Candidato à Prefeitura de Goiânia, Maguito Vilela (MDB) está internado em São Paulo para tratamento contra a Covid-19

Filho de Maguito Vilela e presidente do MDB goiano, Daniel Vilela publicou, nesta terça-feira (3), nas redes sociais, um vídeo com atualizações sobre o estado de saúde do pai e da campanha para a Prefeitura de Goiânia. Daniel afirma que Maguito está em uma fase de recuperação lenta, mas os exames diários têm mostrado avanço significativo. O emedebista está internado n...