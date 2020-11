Política Dr. Jonattha (DEM) é reeleito em Perolândia Atual prefeito recebeu 1.461 votos e superou Ademim Deputado (PT)

Com 62,18% dos votos, Dr. Jhonatta (DEM) foi reeleito prefeito do município de Perolândia. O prefeito derrotou, nas urnas, o concorrente Ademim Deputado (PT). Dr. Jhonatta (DEM) recebeu 1.461 dos 2.324 votos válidos registrados no pleito deste domingo (15). No município, que fica na região sudoeste de Goiás. A Câmara Municipal de Perolândia entre 2021 e 2024...