Política Decisão que cassou diploma de vereador por desrespeito do partido à cota de gênero perde efeito Juiz encaminhou o caso para outra zona eleitoral, que estava tratando do mesmo assunto, para que não houvesse decisões conflitantes

O juiz Wild Afonso Ogawa, da 127ª zona eleitoral, tornou sem efeitos a liminar que cassava o diploma do vereador eleito em Goiânia Marlon dos Santos (Cidadania). Na decisão anterior, o mesmo magistrado suspendia os votos da chapa porque o partido chegou às urnas com menos candidatas mulheres do que o exigido pela cota de gênero – no dia da eleição, 28,89% das candidaturas d...