Política Daniel Vilela vai à Justiça contra Vanderlan; senador se diz despreocupado Presidente do MDB deve mover ação contra o senador por afirmações contra seu pai, Maguito Vilela, que disputa a prefeitura de Goiânia e está internado em São Paulo; pessedista afirma que há uso político do estado de saúde do adversário

Presidente do MDB em Goiás, Daniel Vilela publicou, nesta terça-feira (17), nota afirmando que as críticas do senador Vanderlan Cardoso (PSD) à transparência das informações sobre a saúde de Maguito Vilela (MDB) causaram “perplexidade e indignação”. Daniel, que é filho de Maguito, disse ainda que o senador “atacou toda família de forma covarde e desumana” e que entrará n...