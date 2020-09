Política Cristina Lopes denuncia PL no MP e na Polícia Federal por suposta fraude na ata da convenção Ela também protocolou na Justiça Eleitoral um pedido de impugnação da coligação do partido com o MDB, que tem o ex-governador Maguito Vilela como candidato a prefeito

A vereadora Cristina Lopes (PL) e sua advogada Nara Bueno anunciaram que formalizaram denúncias no Ministério Público Eleitoral e na Polícia Federal por suposta fraude da ata do PL, que excluiu do documento o lançamento da candidatura da parlamentar ao cargo de prefeita de Goiânia. Além disso, ela também protocolou na Justiça Eleitoral um pedido de impugnação da coligação d...