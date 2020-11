Política Cristina Lopes declara apoio a Vanderlan Cardoso para Prefeitura de Goiânia Vereadora diz que "não concorda com a continuidade da atual administração" na capital

A vereadora Cristina Lopes (PL), que teve 18 mil votos no primeiro turno na disputa pela Prefeitura de Goiânia, declarou seu apoio ao candidato Vanderlan Cardoso, do PSD. Em nota, ela diz que decidiu por Vanderlan por não concordar com a continuidade da atual administração que, segundo ela, apresenta falhas em diversas áreas. Outro apoio que o candidato recebe...