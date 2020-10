Política Covid-19: Maguito está com pelo menos 50% dos pulmões comprometidos, afirma Daniel Vilela em rádio Candidato a prefeito de Goiânia está internado desde a segunda-feira (26) em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em decorrência da Covid-19

O candidato a prefeito de Goiânia e ex-governador Maguito Vilela (MDB) está com pelo menos 50% dos pulmões comprometidos, conforme divulgado pelo filho do político e presidente do MDB em Goiás, Daniel Vilela, durante entrevista para a rádio Sagres nesta terça-feira (27). Maguito está internado desde a segunda-feira (26) em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), d...