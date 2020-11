Política Cota de gênero: Candidata do Cidadania que renunciou teme retaliação Partido é alvo de ação porque chegou às urnas com uma quantidade menor de candidatas que a exigida; Nilda Madureira reclama que está sendo responsabilizada injustamente

Vanilda da Costa Madureira, mais conhecida como Nilda Madureira, foi a candidata do Cidadania que desistiu da disputa e protocolou renúncia ainda no início da campanha para vereadora em Goiânia. Com isso, o partido que tinha registrado 30,43% de candidatas mulheres, no limite do exigido pela cota de gênero, acabou chegando às urnas 28,89% de candidaturas femininas. O...