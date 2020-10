Política Coordenação cancela agenda de campanha de Maguito nesta terça (27) A decisão foi tomada depois de piora no quadro do emedebista, que será transferido para SP

A coordenação da campanha de Maguito Vilela, candidato a prefeito de Goiânia pelo MDB, decidiu cancelar toda a agenda de campanha desta terça-feira. A decisão foi tomada depois de piora no quadro do emedebista, que será transferido para São Paulo, onde dará prosseguimento ao tratamento no Hospital Albert Einstein. "Conversamos com todos os coordenadores e deci...