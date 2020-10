Política Confira como ficou a ordem das propagandas eleitorais em Goiânia TRE-GO definiu em sorteio como os programas serão exibidos em rede

Em reunião com a Associação das Emissoras de Rádio e Televisão (Agoert), com as emissoras de rádio e televisão de Goiás, e ainda com os partidos políticos e coligações, os juízes responsáveis pela propaganda eleitoral em Goiânia definiram os assuntos referentes à transmissão do horário eleitoral nas Eleições 2020. Em sorteio realizado pelo Tribunal Regional Eleito...