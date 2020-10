Política Candidatos veem resultado da pesquisa Serpes em Rio Verde com otimismo Postulante do PT, o professor Vavá, que teve maior rejeição, foi o único a discordar e disse que prefere ignorar o resultado

Dos cinco candidatos a prefeito de Rio Verde, dois ficaram felizes e otimistas com o resultado da pesquisa Serpes / O POPULAR, divulgada neste sábado (17). Não por acaso, eles são os primeiros colocados no levantamento: o prefeito Paulo do Vale (DEM) e o médico Osvaldo Fonseca, o Dr. Osvaldo (MDB). Com maior rejeição, Vavá de Paula, o Professor Vavá (PT), manifestou s...