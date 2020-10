Política Candidato a prefeito de Itumbiara morre de Covid-19 Murilo Borges disputava o pleito pelo Progressistas e teve diagnóstico positivo para a doença no dia 15 de outubro

O médico Murilo Borges (PP), candidato a prefeito de Itumbiara, morreu, nesta quinta-feira (29), de Covid-19. A morte foi confirmada em nota publicada em suas redes sociais. O político tinha 63 anos e estava internado no hospital São Lucas, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Ele deixa a esposa e seis filhos. Murilo foi diagnosticado com a doença no dia 15...