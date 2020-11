Política Campanha de Maguito Vilela faz carreata pela região Leste de Goiânia Agenor Mariano (MDB), Rogério Cruz (Republicanos) e Daniel Vilela (MDB) lideram atos no último dia em que a legislação permite pedir votos

Apoiadores do candidato a prefeito de Goiânia Maguito Vilela (MDB) começaram o último dia de campanha neste sábado (28) com carreata pela região Leste da capital. Dezenas de carros saíram da Avenida Olinda, no Conjunto Água Branca, e passam por bairros como Jardim Brasil, Conjunto Riviera, Residencial Vale do Araguaia, Vila Maria Luiza, Conjunto Aruanã e Jardim Novo M...