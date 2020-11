Política Ao saber da vitória, Maguito 'ficou emocionado e escorreram algumas lágrimas', diz Daniel Daniel Vilela disse que nesta manhã (30), o pai está acordado e reagindo bem, a princípio pelos olhos, aos estímulos que estão sendo realizados com ele

O prefeito eleito de Goiânia Maguito Vilela, que segue internado para tratamento da Covid-19 em São Paulo, ficou sabendo da vitória ainda no domingo (29). Em entrevista à TV Anhanguera, na manhã desta segunda-feira (30), o filho de Maguito e presidente do MDB em Goiás, Daniel Vilela, disse que a sedação do pai foi bastante reduzida e com isso ontem o político f...