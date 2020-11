Política Antônio Gomide vota em Anápolis Canditato, que começou a corrida eleitoral na cidade como favorito, diz que tem expectativas em segundo turno

O candidato a prefeitura de Anápolis, Antônio Gomide (PT), votou no início da tarde deste domingo (15) no Colégio Galileu, no Bairro Jundiaí, em Anápolis. Gomide chegou ao local de votação acompanhado de a esposa e candidata a vice prefeita, Geli Sanches. Ele votou e saiu rapidamente. Gomide, que começou a corrida eleitoral como preferido a assumir a prefeitura da cid...