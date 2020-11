Política Anápolis: Bolsonaro grava vídeo de apoio a Roberto Naves; veja Presidente aparece no vídeo acompanhado no deputado federal Major Vitor Hugo (PSL)

O presidente Jair Bolsonaro gravou nesta quinta (26) vídeo em que declara apoio à reeleição de Roberto Naves (PP) em Anápolis. O prefeito disputa o segundo turno na cidade com Antônio Gomide (PT). No vídeo, o presidente está acompanhado do deputado federal Vitor Hugo (PSL), que é o primeiro a falar e argumenta que "não podemos perder Anápolis para o PT". Em seguid...