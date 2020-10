Política Adriana Accorsi visita paróquia no Jardim Novo Mundo No local, ela foi recebida pelo padre Antônio Alexandre e membros da comunidade

A Delegada Adriana Accorsi (PT), que concorre à cadeira de prefeita de Goiânia, iniciou o dia com as já rotineiras reuniões com apoiadores por videochamada, seguidas de encontro com a sua coordenação de campanha. Na parte da tarde, ela visitou a Paróquia Bom Jesus, no Jardim Novo Mundo, onde foi recebida pelo padre Antônio Alexandre e membros da comunidade que ela frequenta d...