Política Adriana Accorsi registra voto e fala em confiança no segundo turno Petista votou pela manhã acompanhada do vice Pedro Wilson (PT)

A candidata à prefeita Adriana Accorsi (PT) votou na manhã deste domingo (15). Na chegada ao local de votação, no Colégio Integrado de Educação Moderna (CIEM), a petista avaliou a campanha e disse confiar no segundo turno. Ver essa foto no Instagram ...