Política Adriana Accorsi (PT) declara voto a Maguito Vilela (MDB) para a Prefeitura de Goiânia Deputada Estadual e ex-candidata a Prefeita de Goiânia emitiu uma nota neste sábado (21) informando o posicionamento para o segundo turno das eleições

Em comunicado emitido neste sábado (21) à imprensa, a deputada estadual e ex-candidata à Prefeitura de Goiânia, Adriana Accorsi (PT), informou que votará no candidato Maguito Vilela (MDB) no segundo turno das eleições municipais deste ano. “Ouvi todos os setores da sociedade e todas as regiões para apresentar projetos e propostas para resolver os problemas da cid...