Política Adriana Accorsi faz reunião com representantes de trabalhadores rurais Candidata do PT também participou nesta terça-feira do Fórum Feminino de Cultura

Candidata à Prefeitura de Goiânia, a Delegada Adriana Accorsi (PT) iniciou o dia concedendo entrevista para uma rádio e participou por videoconferência do Fórum Feminino de Cultura. No fim da manhã, Adriana teve reunião presencial com a nova direção da Federação Goiana dos Trabalhadores Rurais na Agricultura Familiar do Estado de Goiás (Fetaeg). A candidata é a s...