Política Eleições sem fraudes são conquista da democracia, diz TSE Corte se manifestou em nota e a presidente, Rosa Weber, também se pronunciou após o presidente Jair Bolsonaro afirmar que disputa em 2018 foi fraudada

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reagiu ontem à declaração do presidente Jair Bolsonaro de que houve “fraude” nas eleições de 2018. Em nota, a Corte reafirmou “absoluta confiabilidade e segurança do sistema eletrônico de votação”. Além do comunicado oficial, a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, fez um raro pronunciamento à imprensa e disse que a Justiça Eleit...