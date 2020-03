Política Eleições podem ser adiadas Pré-candidatos e deputados apontam que calendário está prejudicado pelo avanço de pandemia; Congresso avalia nova data e uso do Fundo Eleitoral para combater crise

Diante da possibilidade de a crise provocada pelo novo coronavírus durar até meados de agosto, como previsto pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, as discussões sobre possíveis modificações no calendário eleitoral têm ganhado força no Congresso Nacional. A questão tem sido alvo de debate sobretudo na Câmara Federal, que pode avaliar, inclusive, adiar as eleiçõ...