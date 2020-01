Política Eleições podem atrasar reformas de Bolsonaro Líderes admitem que disputa por prefeituras e complexidade das propostas tributária e administrativa devem mudar cronograma do governo

Um impasse na ordem de prioridades da agenda do governo e do Congresso ameaça adiar a votação das reformas tributária e administrativa para depois das eleições municipais de outubro. A três semanas da volta do recesso parlamentar, prevista para fevereiro, até líderes governistas admitem que as disputas para as prefeituras vão influenciar o calendário do Legislativo p...