Política Eleições municipais são adiadas para novembro A PEC adia o primeiro turno das eleições de 4 de outubro para 15 de novembro; segundo turno, onde houver, passa de 25 de outubro para 29 de novembro

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º) em dois turnos a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que adia as eleições municipais de outubro para novembro deste ano e muda outros prazos, em tentativa de adaptar a disputa à pandemia do novo coronavírus. O texto, que já havia passado pelo Senado, segue agora para promulgação em sessão do Con...