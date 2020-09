A partir da próxima semana, O POPULAR inicia uma série de sabatinas com os candidatos a prefeitura da capital. As entrevistas serão realizadas de 28 de setembro a 16 de outubro em dias úteis, por ordem alfabética, das 10h15 às 10h45. O objetivo é municiar os eleitores com informações confiáveis e apuradas com responsabilidade.

As entrevistas serão transmitidas simultaneamente, ao vivo:

Portal O Popular (www.opopular.com.br)

Facebook - Página Oficial do do Popular.

Youtube - Canal Jornal O Popular

Veja calendário:

GOIÂNIA

28/9

ADRIANA ACCORSI (PT)

29/0

ALYSON LIMA (SOLIDARIEDADE)

30/9

ANTÔNIO NETO (PCB)

1º/10

CRISTIANO CUNHA (PV)

2/10

ELIAS VAZ (PSB)

5/10

FÁBIO JÚNIOR (UP)

6/10

GUSTAVO GAYER (DC)

7/10

MAGUITO VILELA (MDB)

8/10

MAJOR ARAÚJO (PSL)

9/10

MANU JACOB (PSOL) – Lucas

13/10

SAMUEL ALMEIDA (PROS / PODEMOS)

14/10

TALES BARRETO (PSDB)

15/10

VANDERLAN CARDOSO (PSD)

16/10

VIRMONDES CRUVINEL (CIDADANIA)