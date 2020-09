Política Eleição tem recorde de mulheres candidatas e, pela 1ª vez, mais negros que brancos Até o final da manhã deste domingo, TSE totalizava 542 mil pedidos de registro, 45 mil a mais do que 2016

Os 542 mil pedidos de registro de candidatura computados até o momento para as eleições municipais de novembro já representam um recorde no número total de candidatos, de postulantes do sexo feminino e, pela primeira vez na história, uma maioria autodeclarada negra (preta ou parda) em relação aos que se identificam como brancos. O crescimentos de negros e mulher...