O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) avalia estender o horário de votação em pelo menos uma hora nas eleições municipais deste ano. A medida ajudaria a reduzir a possibilidade de filas e aglomerações nas sessões eleitorais em meio à pandemia de Covid-19. Nas últimas eleições, a votação ocorreu das 8h às 17h. De acordo com o presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, o horário pode ser ampliado até as 18h.

A definição do horário, que ainda depende de consultoria técnica no TSE, deverá ocorrer ainda em agosto.

Além de ampliar o período em que as pessoas podem ir às urnas, a Justiça Eleitoral vai sugerir que apenas os eleitores com mais de 60 anos, parte do grupo de risco do novo coronavírus, votem no período da manhã. Essa medida, porém, será apenas uma orientação. O ministro confirmou que as eleições deste ano não contarão com a identificação biométrica.