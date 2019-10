Política Eleição da chapa de Cristina Kirchner pode ameaçar Mercosul, diz Bolsonaro Presidente se pronunciou sobre o assunto durante sua viagem ao Japão

O presidente Jair Bolsonaro indicou, nesta quarta-feira (23), que pode propor a suspensão da Argentina do Mercosul se a chapa composta pela ex-presidente Cristina Kirchner, candidata à vice-presidência, vença a eleição no país. “Nós sabemos que a volta da turma do Foro de São Paulo e da Cristina Kirchner para o governo argentino pode, sim, colocar em risco todo o...