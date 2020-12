Política Eleição 2020 mantém capital como a fortaleza da oposição em Goiânia Grupos contrários ao governo do Estado vencem a disputa pela Prefeitura desde 1992, quando o petista Darci Accorsi derrotou Sandro Mabel

A vitória do ex-governador Maguito Vilela (MDB) em Goiânia não apenas conserva o poder emedebista na capital, como também mantém a hegemonia oposicionista no Paço Municipal. Desde 1992, todos os candidatos opositores aos respectivos governadores do Estado foram eleitos, sem exceção. Este ano, Maguito Vilela venceu o confronto contra o senador Vanderlan Cardoso (PSD), ...