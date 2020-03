Política "Ele quer o caos. Ele quer ficar lá para sempre", diz Bebiano sobre Bolsonaro Fala do ex-ministro se deu no contexto do apoio do presidente às manifestações do próximo dia 15 contra o Congresso e o STF

O ex-ministro Secretaria-Geral do presidente Jair Bolsonaro, Gustavo Bebianno disse em entrevista que o Presidente da República tem como objetivo gerar um tumulto convocando a população para os protestos do dia 15 e que assim ele possa se perpetuar no poder. "Ele quer o caos, para criar ruptura institucional. Ele quer ficar lá para sempre. É isso", afirmou Bebianno ao UOL. Bebianno foi o primeiro ministro a perder o cargo no governo Bolsonaro. Ele deixou a Secretaria-Geral da Presidência após desentendimentos com a família do presidente. Carlos Bolsonaro chamou Bebianno...