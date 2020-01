Política ‘Ele (Bolsonaro) vai colocar capital político e o prestígio dos filhos’ Homem do presidente na criação do Aliança em Goiás, deputado diz que Bolsonaro vai entrar mais na campanha pela fundação da sigla

Líder do Governo na Câmara dos Deputados, Vitor Hugo (PSL) afirma que além das reformas tributária e administrativa, novas matérias relacionadas ao porte de arma devem pautar as discussões na Casa durante o ano de 2020. O deputado concedeu entrevista ao POPULAR na sexta-feira, 17, minutos depois de reunião com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), quando trataram prin...