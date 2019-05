Política Educação inglesa, militância ruralista

O casal Décio e Odete Carvalho, que viviam em Salvador, viram em Feira de Santana uma região com potencial para a produção agrícola e ali mantiveram uma fazenda, um dos lugares que fariam com que seus filhos tivessem grande identidade com o meio rural. Gracinha Carvalho (antes de se tornar Caiado) cresceu sob essa influência e não foi surpresa para quem a conhecia melhor...