Política Educação fora da prioridade Segundo o TCM-GO, 174 de 246 prefeituras em Goiás reduziram gastos com a área no ano passado (em 2019, foram 124); desrespeito ao mínimo constitucional cresceu 480% no período

Em um ano marcado pela pandemia de Covid-19, ao menos 174 dos 246 municípios goianos apresentaram redução em seus gastos com educação em 2020, em comparação com o ano anterior. Entre eles, 29 não aplicaram o mínimo constitucional de 25% de sua receita de impostos na área, o que pode impedir as cidades de firmarem convênios, gerar multa e levar à rejeição das contas dos ...