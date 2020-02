Política Eduardo Prado deixa o PV para disputar prefeitura de Goiânia Deputado fez acordo com a executiva estadual da sigla, que deve lançar o advogado Cristiano Cunha para a eleição ao Paço

O deputado estadual Eduardo Prado vai deixar o PV, visando disputa à prefeitura de Goiânia. Após acordo feito com a executiva estadual, o parlamentar será expulso do partido, permitindo que ele se filie a outra legenda sem perder o mandato. O PV já havia aberto processo de expulsão contra Prado, no ano passado, por infidelidade partidária, devido a seu não apoio ...