Política Eduardo Paes e Marcelo Crivella vão para segundo turno Em pesquisas, ex-prefeito Paes saem na frente na intenções de voto contra o atual prefeito, Crivella

O ex-prefeito Eduardo Paes (DEM), com 37,01% dos votos, vai enfrentar seu sucessor no cargo, Marcelo Crivella (Republicanos), com 21,9%, no segundo turno da eleição para a capital do Rio de Janeiro. Os dois candidatos que permanecem na disputa superam, assim, as operações policiais de que foram alvos às vésperas da campanha. Ambos também disputam graças a liminares...