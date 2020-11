Política Eduardo Paes derrota Crivella Ex-prefeito, do DEM, venceu disputa com atual gestor após acumular “apoio crítico” da maioria dos partidos que perderam no 1º turno e enfrentar acusações de corrupção

O ex-prefeito Eduardo Paes (DEM), 51, venceu neste domingo (30) a disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro e volta a comandar a cidade que governou entre 2009 e 2016. Com 98,39% das urnas apuradas, ele obtinha 64% dos votos válidos contra 36% do atual prefeito Marcelo Crivella (Republicanos).Paes vai assumir em 1º de janeiro de 2021 o município numa situação distinta...