Eduardo Leite fala em volta do Brasil ao centro e cita Chico e Sérgio Reis

Em vídeo gravado por ocasião do 7 de setembro, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), fala em colocar o Brasil de volta no centro, para além das polarizações políticas.O tucano tenta se viabilizar como candidato presidencial de seu partido para 2022. Seu principal concorrente nas prévias é o governador de São Paulo, João Doria.O material foi elabor...