Política Eduardo Leite diz a empresários que não é 'salvador da pátria' e que abre mão por nome forte de centro Leite participou de um jantar com mais de cem pessoas na capital paulista, organizado pelo grupo Esfera Brasil

Em disputa com João Doria nas prévias nacionais do PSDB, o governador gaúcho Eduardo Leite afirmou em um jantar com empresários na noite deste domingo (17) que não quer ser o salvador da pátria e que abriria mão da candidatura se houvesse um nome forte para a terceira via. "A gente não pode mais permitir que se acredite que no Brasil a gente vai eleger um mit...