Política Eduardo Bolsonaro viajará aos EUA para 'agradecer' Donald Trump por atuação no G7 O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro durante evento no Palácio do Planalto para lançar o programa "Em frente Brasil"

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) viajará hoje aos Estados Unidos com o chanceler Ernesto Araújo para uma reunião com o presidente americano, Donald Trump, nesta sexta-feira, 30. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro durante evento no Palácio do Planalto para lançar o programa "Em frente Brasil". Durante a cerimônia, o presidente Jair Bolson...