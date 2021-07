Política Eduardo Bolsonaro tem perfil no Facebook suspenso por 30 dias A restrição aconteceu após uma publicação com frases creditadas a Adolf Hitler

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) teve seu perfil no Facebook suspenso por 30 dias desde 14 de julho de 2021. A restrição aconteceu após uma publicação com frases creditadas a Adolf Hitler. Eduardo recorreu nesta segunda-feira (19) à Justiça do DF. O deputado não pode publicar e comentar em publicações de outros autores desde o dia 14 de jul...