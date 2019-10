Política Eduardo Bolsonaro sugere 'novo AI-5' para conter 'radicalização' da esquerda no País Deputado, filho "03" do presidente Jair Bolsonaro, defende medidas drásticas caso ocorram protestos semelhantes aos do Chile

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) defendeu em entrevista à jornalista Leda Nagle medidas drásticas - como "um novo AI-5" - para conter manifestações de rua como as que ocorrem no Chile atualmente. O filho "03" do presidente Jair Bolsonaro já havia afirmado em discurso no plenário da Câmara na última terça-feira, 29, que a polícia deveria ser acionada em caso de p...