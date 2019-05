Política Eduardo Bolsonaro será o presidente do PSL em São Paulo Major Olímpio renunciou ao cargo no sábado (27); o senador afirmou que sua renúncia não foi feita por causa de pressão externa, mas por já ter cumprido com a meta que lhe havia sido dada

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) comandará o diretório do partido em São Paulo após a renúncia do então presidente, o senador Major Olímpio. Eduardo disse que assumirá o posto para coordenar as candidaturas do partido para as eleições municipais em 2020. Eduardo afirmou que também se preocupará em “extinguir eventuais pendências que existam na jus...