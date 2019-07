Política Eduardo Bolsonaro se reúne com o pai no Alvorada

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) se reuniu pela segunda vez neste fim de semana no Palácio da Alvorada com o pai, o presidente Jair Bolsonaro, dias após o mandatário da República anunciar que pretende indicá-lo para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Eduardo passou cerca de 40 minutos no Alvorada acompanhado da mulher. O senador Flavio Bolsonaro (PSL-...