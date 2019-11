Política Eduardo Bolsonaro: 'se pudesse voltar atrás, talvez não falasse em AI-5' Deputado federal disse que 'pode ter sido um pouco infeliz no comentário'

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente, disse que "talvez tenha sido infeliz" ao citar o Ato Institucional nº 5, que fechou o Congresso Nacional e cassou direitos políticos durante a ditadura militar, como resposta a uma eventual "radicalização" da esquerda. Em entrevista ao Programa do Ratinho, no canal SBT, o filho do presidente da República afir...