Política Eduardo Bolsonaro nega contradição sobre Orçamento impositivo Deputado votou a favor do projeto, mas agora defende vetos do pai à proposta, que estão no centro da polêmica atual entre Executivo e Legislativo

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) negou que esteja se contradizendo na questão do Orçamento Impositivo, em um vídeo na sua página oficial no Twitter ontem. Em 2019, Eduardo votou a favor do projeto, mas agora defende os vetos do pai, o presidente Jair Bolsonaro, à proposta, que estão no centro da polêmica atual entre o Executivo e o Legislativo.No vídeo, o deputado...