Eduardo Bolsonaro gasta cerca de R$150 mil com casamento, diz jornal

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) e sua noiva, a psicologa Heloísa Wolf, vão se casar neste sábado (25), no Rio de Janeiro, às 17h. A cerimônia está marcada para o horário do pôr do sol e acontecerá ao ar livre, nos jardins de uma casa de festas em Santa Teresa, região central do Rio. De acordo com o jornal O Globo, as despesas da festa estão estimadas em tor...